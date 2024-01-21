顏益財：新年度變數多 海運加分

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台驊董事長顏益財20日表示，走過2023年航運市場谷底，2024年會比2023年來得好，預估將是「地龍翻身、硝煙四起、充滿變數」的一年，地緣政治、氣候變遷、通膨升息等變數仍在，對海運業、國際運輸有加分作用，壞處是較難掌握，且帶動原物料高漲，推升油價、物價也會影響需求端。

對於海運後市，顏益財表示，要觀察3月中下旬起，亞洲出貨的時間與數量，海運高運價要續行，需有貨量匹配，才能增加航商獲利。

2024年海運市場新增噸位280萬TEU（20呎櫃）達史上新高，但因紅海危機等地緣政治風險升高，加上巴拿馬運河限航令，大量船舶繞道南非好望角，只是港口設備不足，恐出現塞港等問題，讓原本船噸過剩的市場變成艙位緊張，估計2024年海運整體表現將優於2023年。

投資人關心的航運股，顏益財認為，可適時加碼長榮海運等，長榮船舶布局、規模比較大。2024航運市場仍充滿變數，建議投資人手腳要快、波段操作、獲利了結、伺機進場。

台驊20日舉行40周年慶酒會暨尾牙，宣布因應外在環境快速變化啟動組織再造，以上海、台北雙營運總部，加上新加坡營運中心，讓集團決策運作更具彈性，台驊疫情期間創造營業佳績，集團累積相當資本，也將增加資金短、中、長期配置，同時啟動投資與併購東南亞與美洲標的公司。