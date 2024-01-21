亞光射出三箭 重返成長

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亞光董事長賴以仁20日宣布，將攜手LGIT，共同拓展車載及高階智慧型手機鏡頭商機，另搭配菲律賓擴產及擴大metalens先進光學應用三箭齊發，力拚2024年營運重返成長軌道。

亞光暌違四年重啟忘年會，因主攻美國市場瞄準器及測距儀，客戶處於去化庫存，自結全年合併營收178億元，歸屬母公司淨利7.8億元，EPS達2.78元，仍小輸2022年的EPS 3.29元。

為了2024年成長的目標，亞光將射三箭。第一箭是與LGIT攜手，共同搶進車載及高階智慧型手機鏡頭市場，為深化合作關係，雙方拍板，由LGIT認購亞光旗下主攻車載鏡頭的子公司科太光電的現增，並將與LGIT策略合作。認股作業得2024年上半年才會完成，但雙方先展開合作，包括車載和手機的研發都在進行中。

第二箭是擬擴大菲律賓生產規模，推進新廠建設，目前的規畫是菲律賓新廠，應可在2024年底完工投產，主要業務範疇將含括車載鏡頭及充電樁組裝。

第三箭則鎖定技術研發，相準Metalens商機即將發酵，為搶得先機，與世界頂尖研究大學分拆出來的Myrias Optics Inc.,合作跨足Metalens領域。賴以仁表示，Metalens未來的應用很廣，連手機臉面辨識及AR的WAVE GUIDE都含括在內。