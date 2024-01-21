元月重量級法說 聯發科接力

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台積電「超級法說會」落幕以來，為台股帶來大量利多，扭轉原先偏空的指數行情，瞬間拉回萬八軌道之上，時序邁入1月下旬，剩下8個交易日中，還有14家公司的法說會即將密集登場，接棒台積電的企業當屬聯發科最為重要、聯電月底的法說會也動見觀瞻，釋出對今年的展望將牽動台股後續表現。

據統計，本周開始至1月底前的8個交易日，已公告法說會日期的公司計有14家，依序為22日召開的新鋼、23日的藥華藥、30日的豐興、旺宏、中華電、超豐、盛群、力成，以及31日召開的亞德客-KY、聯電、友達、聯發科、文曄、聯亞等。

這14檔個股上周漲幅介於-8.89％～11.37％不等，法人周買賣超則在-93,018～8,029張不等。其中不乏受市場矚目的重量級個股，包括生技市值王藥華藥、電信龍頭中華電、封測大廠力成、高價股亞德客-KY、成熟製程的聯電，以及搭上AI手機的聯發科、受惠半導體回溫的IC通路商文曄等。

兆豐投顧副總經理黃國偉表示，台積電「超級法說會」是不折不扣的大利多，元月底的聯發科法說會，雖對股市指數的影響力道較小，但聯發科的產業地位仍相當重要，對後市的影響不容小覷。

黃國偉也說，2月1日聯準會的利率會議，基本上不會降息，相關官員的態度預期將持續偏鷹，因此未來兩周影響因素最大的，是陸續公布的台美財報、法說會展望的接力賽。此外，未來最關鍵的轉折點，將落在3月份的利率決議，市場認為這將是聯準會的首次降息時間點，若結果不如預期，股市恐湧現回測賣壓。

華南投顧董事長儲祥生指出，今年聯發科的旗艦手機SoC將在AI領域開闢新戰場，天璣9300處理器與目前旗艦型處理器，由超大核心、大核心、小核心所組成的三叢集CPU架構不同，天璣9300的八核心，為全部由超大核心、大核心所組成的2叢集CPU架構，可支援Wi-Fi 7、效能更加快速。

法人分析，聯發科搭上終端裝置AI趨勢，由聯發科SoC驅動的5G手機皆配有APU，透過把生成式AI部署在終端裝置，使用者能直接執行多項生成式AI功能，如雜訊抑制、超高解析度等，預期今年首季營收有望雙位數成長。