台股基金戰績卓越 半導體、IC設計功勞大

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台股主動式基金2023年交出平均48.9％的優異成績單，其中，表現前五強的台股基金報酬率更從88.1％起跳，檢視前五強基金的最新主要持股可發現，半導體、IC設計、PCB、AI組裝、散熱相關族群個股為主要內容，包括奇鋐、世芯-KY、台積電、力旺、金像電、祥碩等，成為強勢基金的主要領漲個股。

法人認為，由於今年科技股被投信法人視為台股的領頭羊，預期基金表現有望續強。

去年台股加權指數上漲26％，最低點發生在1月，之後便一路震盪走揚，在AI風潮席捲下，一路奔向萬七，也讓台股基金績效大爆發，137檔主動式基金交出了平均報酬高達48.9％的成績，其中，前五強基金報酬率都逾88％，前三強報酬也都有9成以上，對台股投資人而言可說是豐收的一年。表現最佳的日盛投信旗下的台股基金創造驚人的103.6％單年度最佳報酬，單看下半年也都有約20％以上報酬。

投信研究團隊分析，台股短線跌幅已大，日KD指標已達低檔嚴重超賣區，指數跌深就是最大利多，加上近期成交量縮，後市回穩機率大升，績優股產生難得的介入時點，台股季線有機會形成強而有力的支撐。產業方面，今年IP矽智材、ASIC晶片公司等相關產業可望因生成式AI而完整受惠一整年，而AI的需求爆發，亦將帶動雲端伺服器需求增加。

根據投信投顧公會最新統計，2023年投信各類基金規模出爐，其中，股債ETF基金6,211、8,109億元貢獻最多，分別成長78％、66％；主動式台股基金也大幅成長44％，整體規模增加逾1,500億元，來到4,921億元，創下歷來新高。

投信法人表示，主動式台股基金吸金力雖不如被動式ETF基金，但績效表現優異，居各類海內外股票型基金之冠，2023年近5成的高報酬也是台股基金近年來表現最優異的一年。

展望2024年，投信法人看好由半導體領軍的科技類股可望帶動台股另一波漲勢，且持續看好AI需求增加下相關供應鏈表現，從績效出色的台股基金持股也可看出半導體、IC設計、AI組裝等族群為其主要持股核心，在看好相關產業成長趨勢下，台股基金今年表現仍不看淡。