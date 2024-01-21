新高 定期定額買ETF戶數 年增率衝上65％

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國人近年投資理財規劃漸出現改變，從證交所最新公布的定期定額數據觀察，2023年ETF前五名定期定額戶數年增率65.4％，來到歷年新高，個股前五名年增率反以5.3％創下新低，顯示投資人漸從存個股轉向存ETF，成為帶動規模成長一大動能，且台股企業股利發放率長期高達6～7成，高股息ETF成為存股族首選，進一步帶動定期定額高股息ETF基金蔚為風潮。

最新統計定期定額人數最多的前五大高股息ETF基金，分別為人數超過20萬人的元大高股息、國泰永續高股息，以及人數逾7萬人的元大台灣高息低波，與人數4萬多的群益台灣精選高息、復華台灣科技優息等五檔。

法人表示，高股息ETF基金未來配息的實力，將成為買氣能否延續的重要指標。例如觀察元大高股息帳上可分配收益充沛，未來每季0.7元以上應不是問題，很可能逐季提升，強大配息能力做為靠山下，近期買氣持續加溫，最新定期定額戶數排行檔躍居全市場第一，前五大高股息ETF之中，2023年含息總報酬亦以58％居冠。

另外，群益台灣精選高息前兩次配出0.54元高息，在市場期待第三次是否能繼續配0.54元之際，竟配出超乎市場預期的0.55元，買氣暴增，足見高股息ETF基金後續的配息實力，將是左右人氣的關鍵指標。

投信法人表示，目前高股息ETF產品眾多，但選股邏輯與報酬特性不一，統計0056追蹤的台灣高股息指數自2007年發布以來，四次景氣觸底向上階段含息報酬介於15.4％至90.3％。國發會最新公布的景氣對策信號分數以2023年2月為最低點，2023年11月重返黃藍燈，同期間台灣高股息指數含息報酬42.6％，為歷史次高，仍在復甦階段，持續為景氣相對低點布局機會。