春節年貨採購旺 食品廠賀喜

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歲末年終春節年貨採購旺季到來，肉品、零食、飲料、營養保健等題材輪番增溫。肉品廠在年菜預購搶先賺一波之後，接著登場的年貨福袋採購，配合超商超市通路業以「全年最大檔」規格促銷，包括休閒食品、飲料與營養保健等食品大廠，如統一、佳格、聯華食、黑松、宏亞等，均有望受惠出貨暢旺、行情向上。

統一企業受惠統一中控、統一超、食品本業營收創高表現挹注，2023年合併營收達5,809.91億元再創新高紀錄，年增10.34％；其中食品本業去年推新品與新包裝達數十項。統一美麗事業董事長高秀玲在去年股東會亦表示，將朝營養健康美麗等方向著手，陸續推出營養保健商品，包括油、休閒食品、乳、飲品等，春節前採購休閒飲品等相對提升，亦帶動行情增溫。

佳格歷經去年上半年艱困時期，下半年葵花油品出貨逐月回復，2023年營收278.04億元，年減3.87％，因原物料價格在上半年已回復到2020年水準，獲利成長，前三季獲利9.44億元，EPS 1.04元，2024年原物料問題消失，台灣與中國的油、保健營養品等可適時擴大，市場相對樂觀，而春節期間包括天地合補、桂格營養品銷售同屬旺季，出貨旺推升行情向上。

聯華食、宏亞等休閒食品廠在春節旺季銷售僅次於中元大檔，業者指出，主要新品都是選擇在上半年推出，不同包裝新品則因應各家通路需求不同而做客製出貨，以今年超商超市量販的福袋內容物就有不少休閒食品，因應消費者所好增加出貨力道；聯華食2023年營收108.53億元，年增0.75％，宏亞全年19.30億元，年減8.48％。