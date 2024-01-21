落實居住正義 應是新政府的政策起手式

政治的轉變，總是伴隨著時代的流轉和社會結構的演進。從2014年太陽花學運爆發至今，我們已見證了台灣政治版圖的重大變革。這場運動不僅促進了民主發展，也加深了人民對於國家認同和國際地位的關注。在2016年和2020年的選舉中，主旋律聚焦於「抗中保台」的議題，這反映了台灣人民對於國家主權和安全的深切關注。

這樣的政治訴求，不僅在選舉中占據重要地位，也在社會輿論中形成了一股不容忽視的力量。隨著時間的推移，台灣社會逐漸形成了一種對於國家認同和自主性的共識，這種共識，在不同的政治派別和群體間形成了某種程度的共鳴。如果我們把十年當作一個世代，這個世代俯瞰的視角，聚焦的是國族認同和中美角力下的台灣。

然而，隨著新一代年輕人的崛起，政治關注的重點也開始轉變。對於這些年輕人來說，貧富差距、居住正義、環境保護、教育平等和社會福利等議題，變得更為重要。這些問題與他們的日常生活息息相關，也反映了台灣社會面臨的新挑戰和機遇。這些「後太陽花世代」，對於政治的參與方式與上一代有著顯著不同。他們更加關注社會正義和公平，並積極透過各種方式，包括社交媒體和街頭運動，來表達他們的觀點和訴求。

這一轉變在最近的大選中，得到了反映。雖然傳統的兩岸議題仍然重要，但選民特別是年輕選民，愈來愈關注與日常生活密切相關的議題。這些問題包括房價高漲、工作機會的不平等、社會保障的不足對台灣未來的影響。這種關注的轉變對政黨和候選人提出了新的挑戰：他們需要更加關注和回應這些生活化的議題，尤其是低薪和居住正義的問題，以贏得年輕選民的支持。

賴總統當選人政見裡，關於居住正義已洋洋灑灑提出許多的政見，尤其聚焦在解決需求面的困難，包含推動社宅直接興建，全台總歸戶並推動囤房稅2.0，青年安心成家貸款，協助百萬租屋家戶等。但這些解方基本上並沒有回應年輕人心中最大的痛點：台灣房價過高。房價過高的問題如果在未來四年沒有減緩，賴總統的連任之路將會無比艱困。

台灣房價高有其基本上政策失靈的因素存在。撇開房地產商透過大規模政治獻金捐獻三黨，導致三黨投鼠忌器，對於房地產政策舉棋不定之外，政府的積極不作為也是原因。我們建議要有效抑制房價上漲，必須要落實三大政策：

第一是合理的利率環境。台灣的利率過低向來為人詬病，台大經濟系許多前輩都以專書嚴厲批判低利率與高房價的關係。央行訴求於台灣通膨過低而一直採取低率政策，然而台灣通膨過低是一種假象，因為有台電與中油在當消波塊。但消波政策並不是沒有成本的，將來還是要編列特別預算補貼。讓油電價合理反映，進而讓台灣利率常態化，合理的利率水準是最有效抑制台灣房價的護城河。

第二應該以實價徵稅。台灣土地課稅是以公告現值來課稅。公告現值距離市值甚大，導致了大量獲利空間。事實上以市價課稅一點都不困難，要知道台灣所有銀行都是以土地市值來做借貸，資料庫都在，不做絕對不是沒有能力，是沒有決心。如果沒有辦法從供給面來抑制房價增長，需求面的政策其實最終都是反過來在圖利建商，對於居住正義的落實一點幫助也沒有。

第三應該要漸進式地調升囤房稅，透過稅金的壓力來降低投資客持有的意願，加速落實居住正義的進程。

政治領袖最難得的特質是「方向感」，能夠率先看出問題癥結點並且提出解方的人，就會是群眾願意追隨的人。提出解決之道的人，將成為民眾心目中值得追隨的領袖。這種洞察力要求領袖不僅要有遠見，更要能夠深刻理解時代的脈動和民眾的需求。在快速變遷的時代背景下，這種能力尤為重要，因為它關乎著如何引導社會向著更加公正、和諧和可持續的方向發展。