經濟走強 市場改押5月降息

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今年來美元指數走勢

美國聯準會（Fed）官員對市場提早降息的期待頻潑冷水，加上美國經濟數據比預期強勁，Fed今年3月宣布調降基準利率的機率跌破5成，交易員改押注5月才開始降息。

19日美元指數中斷連漲走勢，跌0.29％來到103.24，連五個交易日走揚劃下休止符，但周線仍收紅漲0.8％。芝商所（CME）FedWatch工具19日顯示，市場交易員預期Fed 3月降息1碼的機率跌破50％，自55％降到47％。

就在一周前，市場還預估聯準會3月啟動降息的機率接近80％。去年12月例會Fed官員曾經暗示，升息循環可能已到終點，2024年改變政策路徑著手降息。

然而，在消費者支出維持強韌，加上尚未打贏抗通膨戰役，削弱投資人對Fed貨幣政策即將由緊轉鬆的信心。1月密大消費者信心指數勁揚到78.8，攀抵2年半新高。美國12月零售額月增0.6％，創3個月來最大增幅。12月消費者物價指數（CPI）年增3.4％超出預期。

此外，Fed官員近來相繼唱鷹，對市場的3月降息期待頻潑冷水。Fed即將於1月30日至31日召開今年首場例會，又有兩位Fed官員在進入緘默期（quiet period）之前對降息發表看法。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）19日接受美媒CNBC專訪表示，確定通膨逐漸回歸2％目標前，Fed不應承諾降息。古爾斯比拒絕對何時降息表態，但他提到，只要Fed在通膨方面持續取得驚人進展，今年啟動降息可期。

舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）19日受訪也提到，尚須看到更多證據證明通膨朝2％目標回落，現在市場有降息在即的想法「為時尚早」。戴莉指出，除了通膨數據外，就業市場也應浮現降溫且停滯的跡象，她才會考慮降息。稍早前，Fed理事華勒（Christopher Waller）16日放鷹，聲稱在確認通膨明顯降溫前，不宜貿然降息。