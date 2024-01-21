40億美元 灌爆科技股基金

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美國銀行發布報告指出，曾在2023年引爆美股漲勢的AI股與成長股，再度獲得交易員的青睞。該投行引述EPFR Global的最新統計指出，截至1月17日當周，儘管美國股票基金贖回規模達到43億美元，科技股基金卻創去年8月以來最大連兩周吸金紀錄，共吸引40億美元資金流入。

以哈納特（Michael Hartnett）為首的美銀團隊發布最新報告指出，隨著10年期美債殖利率持穩在3.75％至4.25％區間，成長股、科技股、AI泡沫股與包括蘋果在內的「科技七雄」，再度獲得投資人青睞。

因預期聯準會（Fed）將降息、經濟持續穩健成長與對AI發展前景持樂觀態度，去年那斯達克指數暴漲超過4成。邁入2024年，「科技七雄」輝達、微軟和Meta，持續帶動那指衝高。

看好美股多頭可望續航，目前停泊在貨幣市場基金等近9兆美元資金，正伺機轉向投入股市。過去兩年在Fed積極升息下，數兆美元多流入包括貨幣市場基金與其他類現金投資工具。截至2023年第三季底止，停泊在貨幣基金與信用違約交換（CDS）的資金逾8.8兆美元。這筆龐大資金被視為能否為這波多頭行情挹注新動能的關鍵。

Baron Capital投資組合經理葛瑞茲曼（Randy Gwirtzman）指出，貨幣市場基金規模相當驚人，停泊在裡面的資金正在觀望並等待投資機會。