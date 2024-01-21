Vision Pro預購 陸黃牛賣9萬人民幣

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蘋果首款混合實境的頭戴裝置Vision Pro已在19日開始接受預購，雖限定在美國市場，但風潮同樣席捲擁有眾多果粉的中國市場，不少中國「果粉」拚手速搶貨，再透過親友或物流公司轉運。當晚已有許多知名中國3C數位KOL在社群平台發文稱，搶到2月2日出貨的首批Vision Pro。

儘管果粉可在19日進行預購，但最快也要等到2月2日才能拿到Vision Pro。Evercore ISI分析師達瑞尼（Amit Daryanani）表示，他在當天早上5點就登入蘋果商店，最初還可看到2月4日到店取貨的報價，但1個小時後，最低價的256GB低階版取貨時間已延到3月1日到8日。這顯示該產品初期需求相當強勁，但也有可能是蘋果在發售該產品第一年限制供應量。

巴隆周刊專欄作家沙維茲（Eric J. Savitz）也表示，低階版Vision Pro的確買氣強勁，但512GB與1TB等中高階版預購時依舊能在2月2日取貨，顯示後兩者買氣不如低階版。

中國市場方面，因首批貨品數量與地區極為受限，Vision Pro不意外在黃牛市場上炒出高價。目前淘寶、京東、閒魚等電商上有大量代購頁面，多數定價在人民幣（下同）2.5萬～5.5萬元，也能找到價高近9萬元的代購，約是產品原價3.6倍。