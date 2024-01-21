布魯姆堅持電動車大眾化、年輕化

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保時捷執行長布魯姆（Oliver Blume）2023年9月開始兼任母公司福斯集團（Volkswagen）總舵手，除了堅持推大眾化電動車，還決心把福斯打造成年輕世代心目中品牌。

福斯近十年前砸重金在「軟體定義汽車」（SDV）和大眾化電動車等新領域上旨在取得主導地位，包括以數十億歐元重新調整廠房、成立多家新的軟體和電池公司協助轉型。但其目前在大眾化市場推出的電動車，沒有一款的受歡迎程度，能跟過去家喻戶曉的金龜車與Golf等內燃引擎車相題並論。

雖然其旗艦型ID.系列電動車銷售表現未如理想，但福斯仍在研發純電動車款，要在2030年底前推出。製造和銷售大眾化電動車仍是福斯核心任務，但在量產具獲利能力和備受大眾歡迎電動車的道路上，福斯還在半途中。

布魯姆表示，仍努力讓年紀還很小的人就對福斯這個品牌感到興奮。他自己年輕時就熱衷於駕駛金龜車和Polo等小轎車，極多福斯客戶都像他那樣有正面的駕駛經驗，從而跟福斯品牌產生緊密連繫。

儘管福斯態度仍然積極，但在電動車需求轉弱下，也跟進通用和福特等對手縮減電動車生產規模的做法。布魯姆為此提出削減100億歐元成本，暫停德國沃爾夫斯堡（Wolfsburg）蓋新的超現代電動車廠，並延後擴大歐洲電池廠規模的計劃。

他著手削減各項支出目的，是要不斷降低生產成本，提高獲利來讓福斯更能彈性的降低入門款電動車售價。像福斯2023年發表外形類似Golf的掀背式純電動小轎車ID. 2all，未來售價要低於2.5萬歐元，為2026年底前推出10款新電動的其中一款。

布魯姆指出，福斯正致力研發大眾更能買得起的電動車，希望2025年到2023年以每輛2萬歐元上市，在歐洲車市裡跟中國等外國對手的廉價電動車一較高下。

但福斯集團旗下同名品牌福斯汽車CEO薛佛（Thomas Schaefer）去年11月底與工會協商削減成本計畫時曾經警告，目前結構、製程和高成本等已令公司不再具有競爭力。最後福斯12月與工會達成協議，透過提前退休、擴大自願離職規模和遇缺不補等方式削減20％勞動成本。相關措施能貢獻總計100億歐元獲利表現，旨在2026年讓福斯汽車利潤率倍增至6.5％。

但ev-volumes分析師彭特（Jose Pontes）指出，福斯集團旗下走大眾化路線的福斯汽車，2023年1月到10月間持續流失歐洲電動車市占率，目前僅占約8.2％，略低BMW和明顯低於特斯拉的12％。布魯姆對此表示，福斯的中長期措施都是朝著正確的方向走。