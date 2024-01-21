8個月首見！ 陸去年11月增持美債

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中國1年來持有美債變化情況

中國終於停止時長七個月、規模近千億美元的減持美債行動，美國財政部最新資料顯示，中國在2023年11月增持美債124億美元，結束自當年4月以來近千億美元的減持，目前持有美債規模7,820億美元，仍是第二大債權人。

綜合外媒20日報導，美國財政部美東時間19日公布2023年11月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國在去年11月增持美債124億美元，終止自當年4月以來的連續減持。中國當時從持有美債規模約8,690億美元水平不斷減持，至10月持有美債規模不足7,700億美元，期間共減持美債約997億美元。

2023年中國持有美債規模的高點出現在3月，當月增持205億美元、持有8,693億美元美債規模，逼近2022年11月水平。但隨後中國連續七個月減持，11月的增持也僅是近一年來第二度增持美債。

在中美關係緊張及國際地緣政治衝突升溫下，中國近年持續減持美債，自2022年4月以來持有美債規模就低於1兆美元，2023年內持有規模甚至壓低至8,000億美元下方，持續創2009年以來低點。

目前中國仍為美國第二大債權國，但持有規模增長幅度不如其他主要債權國。去年11月美國三大債主均增持美債，最大債權國日本增持規模為293億美元，持有規模達到1.1275兆美元。第三大債權國英國增持232億美元，持有規模為7,162億美元。

從持有美債規模前十位的國家或地區來看，去年11月僅有開曼群島減持、幅度47億美元，其餘主要債主都選擇增持，市場觀點指出，美債在11月價格大幅反彈，促使海外央行配置相關資產。但若拉長時間至近一年，會發現海外國家對美債取捨出現分化，英國、盧森堡、加拿大、法國等總體增持，中國則不斷減持。

據分析人士指出，當前黃金也成為各國央行熱門的資產配置標的，中國外匯管理局指出，截至2023年底，中國黃金儲備連續14個月增長，中國人民銀行累計增持黃金約675萬盎司，為全球最大買家。世界黃金協會指出，去年全球央行購買黃金需求旺盛，上半年購買387噸創同期新高，全年購買規模可能超過750噸。