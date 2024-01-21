工行行長廖林 接任黨委書記

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸最大的國有商業銀行、被稱為「宇宙行」的中國工商銀行20日宣布，由廖林接任中國工商銀行黨委書記，免去陳四清的工行黨委書記職務。廖林目前為工行行長，接任黨委書記後，若無意外，他將「接棒」陳四清出任工行董事長，掌舵工商銀行。

綜合陸媒20日報導，公開資料顯示，廖林1966年出生，畢業於廣西農業大學，獲西南交通大學管理學博士學位，高級經濟師。廖林在1989年加入建設銀行，曾任建行廣西分行副行長，寧夏分行行長，湖北分行行長，北京分行行長，建行首席風險官、副行長兼任首席風險官。

2019年11月，廖林從建行副行長平調至工行，出任副行長；不久後又兼任工行首席風險官。2020年7月，廖林開始擔任工行執行董事；2021年3月，升任工行副董事長、執行董事、行長。

廖林出任工行行長兩年多時間裡，工行的總資產規模從2021年的人民幣（下同）35.17兆元，擴大至2023年前三季的44.48兆元。管理資產總額超過40兆元的國有大行，廖林保持著「風控老將」的扎實與嚴謹，協調、穩健、統籌等是他談話中的主要關鍵字。

但在廖林即將掌舵工行之際，工行在美國發生一段小插曲。聯準會19日公布，工行紐約分行同意支付3,240萬美元罰款，以結束美國監管機構指其未獲授權、向第三方披露機密監管訊息的調查。

聯準會表示，本次調查是與紐約金融服務部（NYDFS）協同進行。NYDFS表示，工行紐約分行職員證實，向外國監管機構披露監管訊息。本次調查結果同時解決該銀行若干監管失效問題，例如2020年至2022年出現防洗黑錢措施不足的情況。