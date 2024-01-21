美方：葉倫期待再訪中國 中美金融合作 同意定期會晤

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美中金融工作組會議18日起接連兩天在北京舉行第三次會議，中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰19日並會見美國代表團，雙方同意定期會晤。美方並向中方透露，美國財長葉倫（Janet Yellen）期待在適當時候再度訪問中國。

綜合陸媒20日報導，何立峰會見美國代表團時表示，中方願同美方一道，落實好兩國元首去年11月舊金山會晤的重要共識，推動兩國關係朝著健康、穩定、可持續方向發展，雙方應繼續用好金融工作組機制，不斷積累成果，鞏固發展金融領域合作。

本次中美金融工作組會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長尼曼（Brent Neiman）共同主持，人行行長潘功勝出席會議並致詞。中國財政部、金融監督管理總局、證監會、外管局，以及美國聯準會、證券交易委員會等相關部門參會。

中方公布，就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題，以及其他雙方重點關切的問題進行專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

另一方面，中美重啟農業合作機制，中斷9年的中美農業聯委會會議18日在華盛頓召開，圍繞氣候智慧型農業、糧食安全、貿易便利化等深入交換意見，雙方達成設立糧食安全與營養健康工作小組共識。中國農業農村部部長唐仁健表示，願務實推動中美農業合作不斷邁出新步伐，合力穩定糧食與農業發展預期。