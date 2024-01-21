美前財長桑默斯：陸經濟 恐上演日本失落十年

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當前全球持續關注中國經濟狀況，近日剛結束訪中行程的美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）對此抱持擔憂態度。他表示，中國目前正走向日本老路，正顯現出日本1990年代「失落十年」的經濟頹態。

綜合外媒20日報導，曾在柯林頓政府擔任財政部長的桑默斯表示，自己最近剛造訪中國，認為中國經濟前景充滿許多隱憂。例如民間儲蓄過剩，且資金被浪費在已充斥過多的基礎建設與房地產等項目。

桑默斯指出，呆帳也是中國當前面臨的一大風險，這些不良債權正在增加，在當前需求不足和通貨緊縮背景下，呆帳會陷入不斷陷入沉重的惡性循環。他指出，上述情況都是日本1990年代經濟泡沫時期所出現的問題，目前中國面對類似的挑戰。

但另一方面，桑默斯強調，自己認為中國政府有大量優秀的官員，所以不能過早斷言中國經濟已經「扶不起」，因此他呼籲美國與全球永遠不要把中國人排除在外。

對於中國經濟問題，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）19日在紐約時報撰文表示，雖然中國去年經濟成長率有5.2％，但其他經濟指標表現普遍不佳。他認為，中國正經歷日本式的通貨緊縮，也有類似的青年高失業率狀況，中國經濟正進入停滯失落的時代。對於中國的經濟措施，克魯曼指出，中國消費難以提振、拉動投資卻陷入過剩等危機，當前的生產力停滯也讓未來不足以應付龐大投資。