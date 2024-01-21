國家隊護盤效應 陸股ETF 單周淨流入逾600億人民幣

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陸股近一周股票ETF資金淨流入排行

大陸A股過去一周累跌1.72％，連跌三周，ETF卻在國家隊護盤下逆市大吸金。據統計，陸股ETF一周內出現超過人民幣（下同）600億元資金淨流入，其中，易方達、華泰柏瑞、華夏及嘉實等巨頭基金旗下滬深300ETF，合計流入超過510億元。

新浪財經20日報導，A股三大指數19日以集體收跌結束一周行情，上證指數、深證成指及創業板指累計周跌幅分別為1.72％、2.33％、2.6％。但當日股票型ETF在小幅震盪行情中，資金持續出現200億元大幅淨流入。

以易方達滬深300ETF為例，1月15日當周資金持續淨流入，19日淨流入51億元，當周合計流入157億元，今年以來合計流入195億元，最新場內規模為647億元，加場外規模總計達659億元。而本周股票ETF總份額增加280.97億份，以區間成交均價測算，淨流入資金超過610億元。

淨流出方面，主要是南部中證500ETF、南部中證1000ETF、華夏上證科創板50ETF，出現3億元以上的資金淨流出。業內人士指出，目前A股市場無論從資產定價，或是從長期配置價值來看，都已經進入價值區間。

第一財經報導，回顧近期大陸ETF市場，儘管市場持續震盪調整，主動權益產品的超額收益有所下滑，但ETF市場卻逆勢加速擴增，2023年底總規模突破2兆元整數大關，創下自2004年ETF基金誕生以來新高。

其中，追蹤滬深300、科創50、創業板指、上證50等方向的ETF產品，吸金350億元～1,500億元不等，業界主題ETF在相對低迷的行情下，也引來不少資金入場。

業內人士表示，陸股ETF領域的競爭熱度仍在持續，特別是在頭部ETF玩家之間甚至是白熱化的，更需要思考的是如何做到從「有」到「優」的轉變。