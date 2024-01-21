投資630億人民幣 京東方AMOLED新產線 落腳成都

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為擴大產業布局，大陸面板業龍頭京東方與成都高新區與簽署投資合作協定，將在成都建設大陸首條、全球第二條第8.6代AMOLED顯示器件生產線，總投資達人民幣（下同）630億元。

綜合陸媒報導，京東方該起專案是四川省迄今投資規模最大的單體工業專案，預計將在2026年第四季實現量產，產品主要定位於中尺寸AMOLED面板，採用區別於現有6代AMOLED面板的技術路線，主要將應用在中高端筆電、平板電腦等IT類產品。

項目建成後，成都將成為大陸最大的柔性面板生產基地，同時將吸引一批上下游企業在成都集聚，推動當地電子資訊產業與供應鏈的建設。

成都高新區官員表示，成都將以京東方第8.6代AMOLED生產線項目為契機，打造柔性顯示專業園區，進一步提升國產化率和本地配套率，同時在Micro-LED、雷射顯示等領域提前布局，力爭2027年新型顯示產業規模突破千億元。

報導指出，早在2007年9月，京東方4.5代液晶面板生產線項目就進駐成都高新區，為大陸西部首條實現量產的液晶面板生產線。2014年10月，京東方第6代AMOLED面板生產線項目（B7）簽約落戶成都高新區，總投資465億元，為大陸首條量產的AMOLED產線。

2017年8月，京東方AMOLED工藝技術測試中心進駐成都高新區。2020年6月，投資100億元的京東方智能系統創新中心專案進駐成都高新區。

2022年，為搶占全球LCD及OLED車載顯示模組市場，京東方在成都高新區投資車載顯示基地專案。