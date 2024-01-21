氣候投資時代 中國機會多元

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第28屆聯合國氣候變遷大會（COP 28）2023年底甫落幕，相關政策逐漸發展的背後，是各國對於解決氣候問題的必要性達成共識。聯博認為，它將會加速資本投入相關的解決方案，以協助應對氣候挑戰。

聯博預期，2024年將會看到更多ESG投資機會，尤其是在新興市場。從發展快速的碳權交易，到不斷擴大的混合金融（blended finance），再到勞動市場的質變，以及多元、平等、包容等成為企業的競爭優勢等。

以中國為例，在COP 28會議中就明確表示，希望促進潔淨能源產業的更大規模合作，部分原因是，為了維持中國在太陽能產品、風力發電機、電動汽車和氫電解裝置等領域的主導地位。

根據中國生態環境部最新公布的「中國應對氣候變化的政策與行動2023年度報告」，2022年中國碳排放強度比2005年下降了51％；截至2022年底，非化石能源消費比重則達到17.5％。為了達成減碳目標，在2030年實現碳達峰、2060年實現碳中和，中國更承諾2030年的碳排放強度將要比2005年水準下降超過65％。

因此，對於股票投資人來說，現在正是考慮以氣候為投資焦點的時代，中國更是站在第一線。

聯博觀察，由於風能、太陽能以及電動車的成長，能源轉型領域的投資也不斷成長，預期未來10年的成長速度將遠超過市場本身。從政府政策、技術創新到資本流動，都在應對氣候變遷的需求；由此可知，為氣候挑戰提供解決方案的公司，未來幾年的營運將會獲得強勁助力。

在這樣的背景下，體質健全、價格有吸引力的公司，表現將會優於同儕。不妨關注品質持續創新、財務槓桿較低、或是客戶群較多元化的公司，以減少對單一客戶的依賴，進而降低其錯誤定價或獲利問題的風險。

另外一項值得思考的因素是，流入ESG領域的資金相對不依賴經濟成長或景氣循環。例如，過去四年的市場相當波動，但投入減碳領域的資金卻在這段期間內雙倍成長。因此，聯博認為，ESG領域的長期成長應不至於受到經濟放緩影響。

與中國淨零排放相關的主題投資機會多元，包括永續交通，如電動汽車電池供應鏈、電動汽車的原設備製造商及零件、氫能及燃料電池汽車；替代能源方面，如太陽能、風電、再生能源營運商、儲能、天然氣供給等；以及基礎建設解決方案，像是智慧電網、電動汽車充電基礎建設、氫能基礎建設等。

轉型中的中國，正醞釀創新投資主題的發展。永續主題投資機會不但提供長期成長潛力，也較不易受地緣政治因素變化干擾，相對具有延續性。在跟隨政府政策的企業往往可受惠之下，符合淨零排放政策且具競爭優勢的企業，有望為投資人提供相對較佳的經風險調整後報酬。