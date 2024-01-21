新年保單健檢 三步驟自己來

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保單健檢三步驟

2024年到來，壽險公司提醒，別忘了同時進行保單檢視，為自己保障抓漏洞，在新的一年補強，檢視資料是否有需要異動、保障額度、保障範圍是否足夠等，趁早規劃，把錢花在刀口上，才能發揮最大的保障效用。

新年保單健檢第一步通常就是要檢視投保資料，比如通訊地址與電話、職業類別、受益人等，若有異動需趕緊通知保險公司，也可以依個人的財務管理需要，調整繳費方式，比如說換一張信用卡扣繳可以享較多回饋，或是從月繳改為年繳、半年繳等。

第二步就是盤點保障額度。全球人壽表示，現在幾乎都是雙薪家庭，父母親任何一個倒下都會嚴重影響家庭經濟，所以父母親的保障範圍要廣，例如應該要投保意外險及意外醫療險、各類健康險與壽險等，且一定要拉高保障額度，才能在風險來臨時，可以隨時填補其中一支經濟支柱。

此外，在調整保障額度時，應該依預算強化或調整保障額度，如果預算充裕，可以目前的保單為基礎，增加所需保障額度；若預算有限，則以自身最需要分散的風險為保障重點，並以一年期定期附約優先調整。

以醫療險為例，年輕時因預算有限，可能選擇保費較低的一年期定期附約來規劃保障；但隨著年紀增長、收入增加，以及健保制度變革，自費醫療需求也會有所不同。全球人壽提醒，一年期醫療險的續保年齡有上限，過了續保年齡後就沒有保障，建議趁早補足終身醫療險，才能填補高齡醫療保障缺口，且趁年輕投保，保費相對便宜。

第三步是檢視保障範圍。宏泰人壽表示，由於國人對健康議題的格外重視，因此保單範圍的健檢，可先從保障型商品著手，從保單條款、給付項目檢視既有的保單是否已經面面俱到，或是特定險種，例如實支實付險、失智險、重大疾病險、長期照顧險需不需要額外加強，或是主約再多補足有需要的附約等。

完成保單大方向的檢視後，下一步就是針對不足之處加以補強，亦可考慮具有複合功能的保險。例如保單健檢後，認為需要補足終身壽險或實支實付險，這時可規劃納入同時包含終身壽險及實支實付功能的主約。