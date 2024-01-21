醫療別忘高齡風險、車險也要完備

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重大傷病證明累計有效領證數已突破百萬張；且2022年長期照顧全年服務人數突破31萬人，較前一年度成長約19％，由此可見未來國人重大傷病及長期照顧的需求將持續攀升。

全球人壽建議，在檢視保單的同時，可以考慮將重大傷病及長期照顧保障納入保險規畫，才能讓自己從容面對重大傷病的襲擊或長期照顧的威脅，在面臨需要積極治療或照護需求時，能獲得有品質的診治或照顧，同時也能減輕家庭的負擔。

除自身的醫療或健康保障，有車一族在新的一年別忘了幫愛車進行保單健檢，可掌握兩種點，一是「先保人再保物」，二是完備「第三人責任險」、「超額責任保險」。

台灣人壽子公司中信產險表示，汽機車車主依法規定投保強制險，其保障範圍僅提供「駕駛以外」的人身傷害，每人傷害醫療最高20萬元、死亡或失能最高200萬元的基本保障，不僅理賠額度有上限，且不包含財物損失賠償，若想提高保額、轉嫁財損賠償責任，要搭配投保任意險。

「第三人責任險」主要賠償對方體傷與車輛損失，可彌補強制險保障的不足；加保「超額責任險」能讓保障更升級，萬一撞到名車超跑時，賠償對方體傷和財損不怕「一夜致負」；還可依照需求投保「乘客體傷責任險」、「駕駛人傷害險」等附加險來加強保障。另外，若是想在過年前入手新車，「車體險」能幫愛車築起全方位防護網，車主可依車齡、駕駛經驗、汽車停放場所及個人經濟能力等因素選擇加保。