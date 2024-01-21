東北亞開年不平靜 日本首相岸田文雄 亡羊補牢挽救民心

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石川縣大地震 圖／美聯社

日本首相岸田文雄 圖／美聯社

日本首相岸田文雄去年底受執政黨爆政治獻金醜聞重創，聲望跌到谷底，才跨入2024年，搖搖欲墜的岸田政權又面臨天災人禍接踵而至的衝擊，在在考驗著岸田的執政能力。

日本在2024一開年禍事不斷，元旦石川縣能登半島發生芮氏規模7.6強震，釀成不少死傷和失蹤災情，而且餘震不斷導致救援困難重重。屋漏偏逢連夜雨，才隔一天，2日東京羽田機場驚傳日航客機降落時，與海上保安廳救災機相撞起火事故，海保機上人員5死1傷。

事情還沒完，3日北九州知名小倉商店街遭祝融之災，當天晚間JR山手線秋葉原站爆女子持刀隨機砍人；4日東京地鐵澀谷站傳有人揮舞美工刀，地鐵營運一度被打亂，之後確定是虛驚一場。

歷經一連串天災人禍震撼後，岸田4日召開新年記者會，首先針對自民黨政治獻金風暴作出回應，宣布下周成立直接隸屬自民黨總裁的「政治改革本部」，強化黨內派閥的透明度，讓公眾重拾對政治的信任。

經濟方面，他矢言透過加薪及減稅雙管齊下，務使日本國民所得在今夏超越通膨速度。

自民黨內最大派閥「安倍派」，去年爆出收取政治獻金回扣的醜聞，岸田雖當機立斷將「安倍派」閣員全數拔除，但此止血動作仍喚不回民意對岸田內閣的信心。

據日媒《每日新聞》去年12月中旬做的民調，岸田內閣支持率跌到只剩16％，並有高達7成受訪者回應，應解散自民黨內派閥。而這也是繼前首相菅直人內閣之後，又見日本政府支持率跌破20％。