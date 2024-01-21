東北亞開年不平靜 韓國總統尹錫悅 內憂外患民調低迷

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北韓發射砲彈 圖／美聯社

韓國總統尹錫悅 圖／美聯社

東北亞處多事之秋，日本首相岸田文雄為黨內政治風暴及開年的天災人禍焦頭爛額，韓國總統尹錫悅也面臨內憂外患威脅，內有在野黨領袖李在明遇刺引發動盪，外有北韓發射200枚砲彈升高朝鮮半島緊張局勢。

韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，2日在釜山視察工地遇襲，遭一名66歲從事房地產經紀的男子持利刃刺傷頸部，送往首爾大學醫院手術搶救後脫離險境，已轉入普通病房復原良好。

2022年大選險勝李在明入主青瓦台的尹錫悅，在李在明遇刺後發言譴責暴力，將此事定調為恐怖攻擊引發議論。

《紐約時報》報導，該起事件凸顯出韓國政治日益兩極化掀起的仇恨和極端主義令人憂心，而尹錫悅與李在明自2022年後的激烈政爭，更是韓國政治兩極化的焦點。

尹錫悅最新一起爭議，不外乎是5日行使總統職權，否決國會通過的《雙特檢法》，其中的《金建希特檢法》正是鎖定第一夫人金建希涉及操縱德意志汽車公司股價調查的法案，尹錫悅此舉護妻意味濃厚。

除了國內紛擾，尹錫悅還要面對朝鮮半島惡化的局勢，北韓5日朝北方分界線發射200枚砲彈，南韓軍方則加倍奉還回擊400枚砲彈，回應平壤當局的挑釁。

韓國4月10日將舉行國會大選，韓國廣播公司（KBS）2日公布選前100日民調結果，李在明領導的共同民主黨以36％支持率，微幅領先執政的國民力量黨（35％）。

其中現任總統尹錫悅的施政，獲36％受訪者肯定，但56％受訪者給予負面評價。