法國史上最年輕總理 34歲政治神童艾塔爾掌大權

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

年僅34歲的艾塔爾（Gabriel Attal），9日從馬克宏手中接下總理兵符，成為法國史上最年輕、同時也是首位公開出櫃的法國政壇領袖。

艾塔爾的政途崛起之路僅十年出頭，他在23歲時成為最年輕的部長級顧問。2016年時，退黨加入馬克宏競選團隊，隔年當選為國民議會議員，同時擔任黨代表。法國權威媒體《世界報》曾封其為最有才的議員，同時也是馬克宏政策最忠實辯護者。

2018年，29歲的艾塔爾被任命為教育和青年國務秘書，成為自法國第五共和建立以來最年輕的閣員，更是在疫情期間肩負政府發言人重責，自此成為家喻戶曉的政治人物，之後順勢接任審計部長。

去年法國內閣改組，艾塔爾背負著來自菁英私校包袱，轉任教育部長，上任後第一個措施，便是在公立學校禁穿穆斯林長袍。

這位年輕總理的上任，成為內閣再次改組的響亮第一槍。媒體指出，艾塔爾是目前馬克宏政府中最受歡迎的官員，與在野的極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）旗鼓相當。

馬克宏在2022年失去國會絕對多數席次，根據《政客》近期民調顯示，反對總統的民眾直逼7成。繼年改、收緊移民法等政策強推後，這次任命被外界認為是藉「政治神童」的高人氣，挽救其低迷聲勢。

同時，艾塔爾將面臨重大挑戰，6月的歐洲議會選舉將成為執政黨重振勢力的關鍵。

「我知道我可以依靠你的能量和承諾，來實踐我所宣布的重整軍備及革新。」馬克宏在社群上如此說，已經開始會面各部會首長的艾塔爾，接下來每一步都備受關注。