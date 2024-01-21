人事異動站　1月12日至1月18日

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一、工商企業

◎矽力杰總經理Michael Grimm退休。

◎全宇生技控股內部稽核主管戴宏文辭職，由羅宗凱新任。

◎泰山企業漳州食品營銷中心主管林俐婉。

◎德勝副執行長、發言人王鵬森退休，發言人由楊育哲新任。

◎昱臺國際內部稽核主管由高嘉淇擔任。

◎精英電腦副總經理李焰彰辭職。

◎大汽電董事長李忠正卸任，由張世陽代理。

◎鴻翊國際副董事長林泉湧辭職。

◎青雲國際科技副董事長呂仰鎧辭職。

◎新零售董事長余適安解任，由劉兆生新任。

◎北城董事長林慶城卸任，由唐蕙媛新任。

◎友松財務主管、會計主管及發言人廖彥智卸任，由宋雪芳新任。

◎台灣卜蜂企業內部稽核主管由許書維新任。

◎加捷生醫執行長由謝汶芳新任。

◎大宇紡織會計主管林玉津卸任，由林泓伸新任，內部稽核主管林泓伸卸任，由盧冠蓁新任。

◎高聚電商及久新新物流董事長余適安解任，由劉兆生新任。

◎技嘉科技公司治理主管陳純瑛卸任，由黃賜正新任。

◎能海電能科技副總經理蔡憲儀卸任。

◎台達化會計主管由張碧伶新任。

◎臺灣中華化學工業總經理由干凱恩代理，發言人由干凱恩新任。

◎聚陽實業總經理周理平卸任，由周心鵬新任。

◎昇華發言人洪俊舉卸任，由蕭惠玲新任，董事長由吳怡青新任。

◎高力熱處理工業發言人王心五卸任，由吳俊英新任。

◎應廣科技內部稽核主管林銘昭卸任，由胡景雯新任。

◎群聯電子內部稽核主管由王靜慧新任。

◎福格創新財務及會計主管、公司治理主管洪錦雀卸任，由鄭功煇新任。

◎長園科財務主管、會計主管賴綺葦卸任，由林濬涵新任。

◎金雨財務主管、會計主管賴盈珺卸任，由陸一溶新任。

◎竣邦國際營運副總經理張兆民擔任，產品協理由林孟葶新任。

二、金融機構

◎臺灣銀行第一發言人由戴士原擔任，第二發言人由陳逸琳擔任。

◎臺銀人壽保險公司治理主管由蔣繼江擔任。

◎國票金融控股發言人邱銘恩卸任，由李憲宗新任。

◎台新大安租賃董事長陳力雄辭職。

◎玉山銀行個金執行長由許美麗新任，法金執行長由柯尊仁新任。