甲辰龍年 超級蛻變 新春造吉開運

甲木太歲每10年出現一次，而甲辰太歲則是60年。三元風水九運的20年元運，將會從2024年開始，而此種現象180年才出現一次。冥王星進入寶瓶座展開20年的寶瓶世紀，而這種天文現象則是480年才出現一次。這麼多的轉變現象集中在2024年發生，肯定不是巧合，而是宇宙提供了超級蛻變的機會與能量，不論你是想變，還是被迫不得不改變，2024甲辰龍年都會是蛻變成為美麗蝴蝶的一年，讓我們一起轉變。

太歲方：（也是病符方）

甲辰龍年太歲星是「辰龍」，地支的「辰次位置」就在「東南方」，而這個位置就是2024甲辰龍年的「太歲方」。「太歲可座，不可向」，說的就是可以「座太歲」，亦即坐在東南方，卻不宜坐在西北方，因為西北方就是「沖太歲」的地方（請參考「歲破方」）。布局「太歲方」的方式就是「合太歲」，將「歲合星」擺放在居家和辦公室的東南方。在東南方擺放「金雞報喜」的雕飾或懸掛圖騰。材質可用黃金、銅或白色水晶，以及黑曜石貔貅或神龍龜，搭配「文昌塔燈」更為理想。

2024年的東南方，同時也是流年「病符星」飛臨的地方，因此須要執行「化病為祥」的風水布局，那就是擺放「帝王水」和特製「小羅盤」化煞為權。辦公室則在辦公桌上正前方或右邊擺放「帝王水」，可以用威士忌或喝水的玻璃杯，底部擺放一個圓盤承接「帝王水」一出來的結晶。

歲煞方：（也是太歲陽貴方）「歲煞位」則是「歲煞星」飛臨的地方，甲辰龍年的「歲煞星」是「未」，「未」在西南方，「歲煞位」在西南方，因此甲辰龍年「大利東西，不利南北」。「歲煞方」宜靜不宜動，動則發凶，因此大忌修造動土。年長或體弱家人的臥室最好避開此方，辦公室的重要部門最好不要設在「歲煞方」，如果無法搬遷則須要布化解風水局。「金」是轉化歲煞的元素，2024年的西南方宜以白色系列布局，再加上擺放「帝王水」就有機會化煞為權，也可以擺放白色花瓶、大象、彌勒佛、白色水晶、瑪瑙…。

歲破方：（也是文昌位）

「歲破」就是「沖太歲」。西北方是2024年的「歲破方」。年長或體弱的家人的房間最好避開「歲破方」，而辦公室與商店的重要位置，如主管座位、收銀台、財務部門，也最好避開「歲破方」，如無法搬遷則務必做好化解「歲破」的風水局。風水布局不但可化解「歲破」厄勢力，同時也提升「文昌星」正能量。

文昌位：

2024甲辰龍年的「四綠文昌星」飛臨西北方，和西北方的「六白武曲星」產生「合十」圓滿現象，因此西北方雖是「歲破方」，但也是「合十旺方」。也因為如此，出現「花好月不圓」的遺憾現象。建議點一盞白色的燈，可以是檯燈、立燈與文昌塔燈，既化解歲破，又旺人緣和財源。