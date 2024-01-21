元旦焚香開門出行 初一走春 逢人道恭喜

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焚香開門：亦即「開財門」，其實在除夕夜24點（正月初一日零點）的「三元吉時」的放鞭炮許願就已經執行。

焚香關門：取酉時拜拜關門，是為了將已經接收的好運與財富，收藏在家宅中，享用一整年。

走春：2024年的大年初一是「甲辰日」，也是「太歲日」。這一天出現的「歲德吉星」與「天貴吉星」併臨的大吉日，再加上「正官星」與「食祿星」暗中護持，這一天的「出行」等於在迎接福氣、貴人、事業、財運，讓家宅興旺，家人健康順遂。

出行：大年初一的第一趟出門，亦稱為「走春」、「走喜神方」或「行大運」，至少走365步以上，代表好運一整年。逢人道恭喜，大年初一得到路人的恭喜回應，代表貴人充滿，具有「心想事成，旺財旺運」的吉利之應。此法十分應驗，想好運旺旺來就一定要執行。

出行吉時和方位：

1、卯時（5點15分～6點45點）人緣福祿時：方位：西北方「開門」，也是太歲星的「長生方」，又是九星「文昌財神方」，此方出行代表事業貴人明顯，大利家運與健康，財運興盛繁榮。向西北方行走大約365步之後，轉往正北方和東北方，迎接「太歲喜神」和「天乙貴人星」，讓宅運、財運與事業運旺盛一整年。

2、巳時（9點15分～10點45點）食祿生財祿時：方位：正北方「開門」，也是太歲星的「將星方」與「歲合方」，又是九星「大財富星」飛臨的位置，此方出行代表鴻圖大展，名利雙收。向正北方行走大約365步之後，轉往東北方，迎接太歲「天乙貴人」、「福星」與「喜神」，讓貴人福星能量旺盛一整年。

3.申時（15點15分～16點45分）祿馬財神時：方位：正東方「開門」，也是太歲奇門「太乙方」，又是九星「官貴星」飛臨的位置，此方出行代表興家創業，子女運特佳，貴人滿滿，招賢納士與名利雙收。往「正東方」行走365步之後，再轉往「東南方 」，然後到「正南方」廟宇拜拜，創造「開疆闢地」的大能量。如果你想突破現況，想翻轉大未來，這個時辰的「奇門遁甲」走春秘訣，一定要老實執行。