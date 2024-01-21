開張、開市拜拜 奇門遁甲擇吉 事業亨通

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許多人說，每一年我都依照農民曆的開張吉日拜拜，並且虔誠地老老實實執行，但為什麼並沒有見到預期中的好運成效？那就是開張的日辰不對，黃道吉日不見得一定是農民曆上記載的好日子，而是經過「擇日學」與「奇門遁甲」的時空配合，再加上依照行業別來挑選吉日。

開張吉日如下：

初三日（丙午）：三合日（此日吉利，大作大發，小作小發）巳時（9點15分至10點45分）為「日祿時」「食祿」，這是2024年最為吉利的開張日辰。申時（15點15分至16點15分）為「六合偏財祿」財星超旺的時間，對於經營夜間生意的人士而言，這是十分理想的開張吉日良辰。

初四日（丁未）：天德吉星照拂，雖有「小耗星」，依舊諸事皆宜，開張大吉。午時（11點15分至12點）為六合「日祿時」，對於個體戶、工作室、服務、行銷、創意、演藝、文化等業者而言，最為吉利。

初八日（辛亥）：六合財祿旺財的日辰。這一天的「日坐正財源」六合日，合住「正財祿」月令，生旺財富星。屬於借力使力，智慧生財的部分。午時（11點15分至12點）為「異路功名時」適宜開創型的事業。同時也適宜企劃、行銷、公關、文化、創意、教育、演藝、網路等行業。

十二日（乙卯）：「天貴星」主事的日辰，日坐日祿與福祿，大利開張。午時（11點15分至12點）為「偏財祿星」「偏財源星」併臨，大利生意買賣業。未時（13點15至14點45分）為三合財庫時。

十五日（戊午）：「三合事業尊貴星」的日辰，同時也是「上元天官賜福日」。這一天最適合服務業，即便已經開張拜拜，這一天依舊值得前往廟宇拜拜再開張一次。巳時（9點15分至10點45分）為「日祿」與「福壽祿」併臨的日間。申時（15點15分至16點15分）為「六合偏財源」生財有道的吉時。