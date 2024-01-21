多空俱弱 短線見好便收

神回來了！上周五大盤一開盤就以跳空上漲逾300點開出，盤勢穩定向上，一掃近日陰霾，並以大漲453點作收，漲幅2.6％，成交量也同步擴張至4,385億元。此種量價齊揚態勢，造就了周線翻紅，並收復了月線。此種走勢符合了【澤雷隨】年卦的預測，那就是第一季依舊有利可圖。雖然從元旦開紅盤開始大盤就直直落，但年卦還是給予信心。而上周上漲一路發168點，並留下近400點的下影線，【地風升】的「節節高升」卦象訊息，果然如期出現。

時序進入元月倒數第二周，而季節時序依舊在「乙丑月」範疇。對於2023年的【山天大畜】年卦角度觀察，空方壓力果然不小，不過在新年交替的此刻，2024年的【澤雷隨】年卦也值得同步參考。就2024的【澤雷隨】年卦角度觀察，目前正趕往農曆新年路上的當下，卻是個值得期待的時段。如此看來，紅包行情將有機會從此展開，而【雷水解】元月的月卦後段也在釋放此種樂觀的訊息。

【水火既濟卦】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是水乳交融，是個難得的好卦，對於事務的執行而言，代表的是機會。雖然對投資求財而言，也是如此，不過以卦象中的氣數排列並不理想看來，雖然充滿著希望，但也布滿著失望的訊息。再以多空架構角度觀察，卦象中推升指數的元素，雖然氣勢明顯，並得到了特定力量的灌注，不過從卦象中的再攀高磁場不如預期看來，本周與其期望盤勢繼續大漲而樂觀參與，不如抱持樂觀，但落實見好便收的靈活策略。嚴格說起來，這是個多空俱弱的卦象，同時也是多空各自步伐凌亂的卦象，幸運的是特定力量進場了，因此樂觀但不追逐，先營造短線財利再說。