台股逆轉勝 美科技股財報聚焦

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台股逐洞賽個人賽

上周台股大洗三溫暖，在大選落幕後不僅沒迎來行情，反倒遭外資大舉提款賣壓重挫，所幸18日台積電（2330）法說會報佳音後，激勵台股19日反彈453.73點，也讓大盤周K翻紅，一舉站上所有均線；法人表示，本周台股將反應美國科技股的財報效應，包括微軟、特斯拉、英特爾等將接棒公布財報與展望，電子股是否持續領漲，將成為台股的觀察重點。

上半周台股股匯期三殺，外資周三大賣台股782.23億元，創外資單日賣超史上第三大，引起主管機關對市場信心喊話，幸好在台積電法說公布去年第四季EPS 9.21元超乎市場預期，推升半導體成長激勵電子股反彈。

分析師指出，台積電估AI的高階晶片需求暢旺，讓2024年營收持續創高，預期若高檔千金股再表態、外資後續不再持續賣超下，有望讓大盤短期走穩，除觀察電子股，中小型股能否接棒維繫人氣值得觀察；台股除了留意AI，光學鏡頭股有機會候補．另遊戲展與LINE PAY掛牌，於電競與第三方支付題材也是重點族群。

本周選股部分，顧德投顧分析師趙彭博看好半導體先進封裝需求，選入豪勉及隨著伺服器導熱管需求增的業強，資金各配置25％，再選入生技股慕康生醫、無敵、旭暉應材。

豐銀投顧分析師龔鴻彬則是重壓4成籌碼，選進導電玻璃廠安可，再選入受惠於折疊手機出貨增溫的律勝，看好彎折面板材料可望取得商機，其餘再選入泰谷、業強、加捷生醫。

鼎燁投顧分析師黃勇文則青睞AI，重點股緯創去年EPS來到4.08元，改寫新高，股價也衝過半年線，籌碼配置21％，再選入觸控面板廠安可，另LED產業因近期利多選泰谷，其餘選入加捷生醫、律勝。

摩爾投顧分析師林漢偉本周則看好LED族群，選入泰谷、安可，籌碼配置各為25％，再選入資安與企業服務成長佳的豪勉，其餘選入安鈦克、緯創。

上周大盤雖上沖下洗，但四位達人仍繳出高於台股周報酬的佳績，繼續扮演投資人的選股明燈，逐洞賽也進入下半場，競爭持續白熱化，第7洞冠軍由趙彭博以24.37％總報酬奪冠，龔鴻彬以11.38％屈居第二，黃勇文及林漢偉則分居三、四名，其中趙彭博、龔鴻彬皆選入富晶通以32.76％報酬成為領先指標。

總計前七洞逐洞賽中，龔鴻彬以總報酬81.58％最佳居領先，但趙彭博奪冠後以67.24％緊咬在後，黃勇文、林漢偉則暫居三、四名。