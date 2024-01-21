豪勉先進封裝需求增、業強拓非PC產品線 業績可期

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趙彭博上周投資報酬

本周投資組合

本周操盤心法

台股在外資連續賣超4天，合計賣超金額高達1,410億元，甚至出現單日賣超782億元、台股史上第三高賣超金額，使台幣大跌，加權指數一舉跌破17,500點及季線，顧德投顧分析師趙彭博表示，所幸18日台積電法說會傳來好消息、外資周五回補買超807億元，改寫歷史第二高買超金額，台股大盤展現先跌後漲的戲劇化行情，重新站回月線、後市看好，本周投資組合前兩大為豪勉（6218）、業強（6124），再選入慕康生醫（5398）、無敵（8201）、旭暉應材（6698）。

而權值股王台積電法說會公布去年第四季EPS 9.21元超過市場預期，營收6,255億元，季增14％與去年同期持平，毛利率53％符合財測高標，且長期毛利率的目標不變，全年EPS 32.34元。最大的亮點是，台積電高層預估未來幾年由AI產生的營收年複合成長率高達50％；先進對裝CoWoS產能較去年倍增，仍無法滿足市場的需求，且未來數年3D及CoWoS封裝市場複合成長率至少50％。法說會受到市場的追捧，台積電-ADR在法說會後大漲9.79％，19日台股現貨台積電也隨之大漲6.46％。

台股大盤全周上漲168.69點，漲幅0.96％，以17,681.52點作收。櫃買指數全周下跌0.28點，跌幅0.12％，以230.19點作收。選股方面，台積電大漲突破600元以上、AI業績大幅成長趨勢明確下，AI個股包括緯創、廣達、緯穎、技嘉、建準、英業達、勤誠、台燿；封裝測試的日月光投控，可特別關注。