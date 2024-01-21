安可車用產品比重升、律勝攻折疊機零件 後市看好

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龔鴻彬上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

上周股市呈現大幅度震盪，前四天台股遭逢外資大賣超、賣了1,411億，隨著台積法說對未來看好，台股又出現大回彈，豐銀投顧分析師龔鴻彬認為，本周除了關注台積電法說效應能否延續之外，需要關注的是，國際地緣政治風險仍在，強勢美元可能使亞洲貨幣趨貶，不利亞洲各國股市。本周選擇的投資組合前兩大為安可（3615）、律勝（3354），再選入泰谷（3339）、業強（6124）與加捷生醫（4109）。

上周在等待台積電公告資本資出後，半導體設備股表現亮麗，辛耘、弘塑、家登、中砂，都在逆勢中上揚，周四台積電法說指出未來AI營收年化成長率CAGR將高達50％，推升半導體產業成長，也讓周四、五台股漲勢主要集中在台積電以及相關概念股，同時AI受惠股中的AI伺服器代工的廣達、技嘉、緯創也在周五有所表現。

本周除了關注台積法說是否能遞延，也可觀察美股那指、費半指數皆站回今年1月2日的跳空缺口回到多頭格局，加上整體2024台灣經濟樂觀的情況不變，可望挹注股市成長，但需注意地緣政治風險，包括烏俄戰爭膠著，中東、紅海地區又現緊張情勢升高，北韓也頻出現挑釁事件，可能推升美元指數走強，使亞幣趨貶，不利亞股，年前預期短期內有小震盪但整體長線持續看多。

選股方面，本周龔鴻彬推薦布局導電玻璃廠安可光電，隨著車用產品比重提高，營運表現逐年改善；軟板廠律勝顯示器材料中高模量透明聚醯亞胺膜可望打入摺疊手機供應鏈，預期帶動營收成長。