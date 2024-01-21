泰谷LED產業利多、加捷生醫營收喜迎成長 營運有撐

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黃勇文上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

總統大選後一周，台股經歷激烈的上沖下洗，鼎燁投顧分析師黃勇文指出，外資連四天共賣超1,411億元，大盤指數直接回測季線支撐，還好投信法人重返買超，搭配季線往上翻揚，可望提供下檔支撐力道，本周投資組合前兩大為緯創（3231）、安可（3615），再選入泰谷（3339）、加捷生醫（4109）、律勝（3354）。

持股比例最高的緯創搭上AI發展浪潮，比重達到21.4％，理由是2023年賺4.08元，改寫新高紀錄，股價也衝過半年線。其次是安可，看好安可進入車用領域，投資比重為21.1％。近期LED產業將有利多，持有泰谷20.3％。看好加捷生醫在甲魚保養品的潛力，持有比例為18.5％。律勝則因進入半導體領域，受到青睞。

台股在中東紅海危機加上中國大陸擬終止ECFA衝擊下，外資一度大舉賣超，單日賣超金額782億元，創歷史第三高紀錄，使大盤直接回測季線支撐。塑化股、金融股表現不佳時，改由電子族群帶領整體盤面反彈，由於NVIDIA、AMD股價再創新高，讓市場聚焦的主軸在AI，以及半導體應用、散熱水冷式技術、CoWoS設備，加上IP設計服務所引起的併購題材，將會是資金的注目焦點。

另外，台積電財報亮眼，2024年因AI使用的高階晶片需求暢旺，全年營收可望改寫新高，電子股將成2024年帶動台股反彈的新契機；加權指數站上月線壓力區，整體來說如果千金股表態的話，短期將使大盤率先走穩，權值股加上高價股如能回神，有機會帶領盤面突破前高17,956點。