安鈦克遊戲展登場、緯創超微調高財測 展望強

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

林漢偉上周投資報酬

本周投資組合

本周操盤心法

上周台股大洗三溫暖，總統大選後謝票行情落空，反倒迎來外資大舉提款賣壓，上半周市場股匯期三殺，指數壓低結算至今年新低，搭配前四天外資大賣1,400億元，引起主管機關關切，並發言安撫市場。摩爾投顧分析師林漢偉上周便預告，台積電法說會後啟動補漲紅包行情，本周投資組合前兩大則是泰谷（3339）、豪勉（6218），再選入安可（3615）、安鈦克（6276）、緯創（3231）。

本周台股反應美股財報效應，下周二起微軟、特斯拉、英特爾等重量級科技股接棒公布財報與展望，成為電子股是否持續領漲台股的重點觀察。 本周族群重點有美股AI軟硬體股連創歷史新高，AI伺服器族群法人回補力道強，是電子股亮點之一。蘋果Vision Pro預購數字亮眼，相關光學鏡頭股有機會補漲。本周遊戲展與LINE PAY掛牌題材，遊戲、電競與第三方支付題材，也是盤面重點族群之一。

泰谷為LED大廠億光旗下子公司，2023年前三季EPS達到0.46元，搭配LED族群人氣回籠，長線大底成型。豪勉受惠近期國內資安受企業重視，搭配周二盤後微軟財報，預計有利軟體股重新轉強。

安可為錸德集團旗下導電玻璃大廠，且切入藍寶石基板業務，獲利明顯改善，2023年前三季賺進0.87元，全年有機會賺超過1元，股價低檔轉強。安鈦克因市場傳聞切入AI伺服器散熱市場，股價衝高後回到相對低點，搭配本周遊戲展登場，相關電競週邊換機需求看俏，有利電競本業獲利成長。