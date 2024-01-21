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華新（1605）近一個月股價續維持弱勢，17日股價跌至34.7元低點後，連兩日收紅，19日股價開低收紅35.85元，上漲2.14％，突破周線，日KD出現向上交叉，成交量增溫至6,687張，外資轉賣為買。

華新2023年營收1,901.09億元，年增5.85％，為歷史次高。展望2024年，各事業表現不一，不銹鋼及資源兩事業表現則需視鋼市需求而定，先保守看待；線纜事業受惠台電強韌電網計畫持續釋單，銷售穩定；商貿地產事業出租率亦將提升，都將挹注營收增加。