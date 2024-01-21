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上銀 智能新品齊發

上銀周線圖
上銀周線圖

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上銀（2049）上周連跌三日後，19日股價上漲1.89％，收216元，未能收復五日線，續失守各均線，周線及月線呈現下彎。外資連續賣超，投信及自營商則轉賣為買。

2023年12月營收創年度單月次低，不過連續兩個月年增，累計全年營收246.34億元，年減15.97％，仍創史上第四高。該公司雖保守看待2024年景氣，不過看谷底應在2023年，將推智慧螺桿、新規格線性滑軌及迴轉工作平台，以及晶圓機器人等機電新產品，2024年營收追求成長。

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