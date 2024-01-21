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三陽 資產題材助攻

三陽周線圖
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三陽（2206）2024年以來股價站上波段高點76.7元後一路往下修正，上周股價再跌破70元，外資與自營商連續五日賣超，不過19日開高走平，股價收69.7元，上漲1.6％，收復五日線，日KD並見向上交叉。

三陽2023年本業無論汽機車銷售都有亮眼表現，帶動全年營收衝上644.7億元，年增26.97％，再加上業外土地活化進補，法人樂觀全年每股稅後純益（EPS）可望站上7元，營收、獲利皆同步衝高。公司資產題材豐厚，內湖兩大資產業績後續挹注可期，加上本業續看佳，今年業績仍看好。

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