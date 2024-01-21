川湖 AI伺服器助攻

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川湖（2059）受惠於外資看好AI伺服器成長潛力而調高目標價，加上台積電對AI伺服器展望樂觀，川湖19日應聲大漲，重返千金股行列，盤中一度創下1,020元波段新高紀錄，呈現價量俱揚格局，周K及日K均連紅。

川湖2023年前三季繳出每股稅後純益22.61元成績單，雖較前一年度下滑，惟川湖在AI伺服器滑軌市占率高，今年AI伺服器市場可望突破百萬台之下，川湖將是AI伺服器潮流之下主要受惠者，估2024年第二季可望重啟成長，順利擠進台股11千金之林。