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華泰 股價重返均線

華泰周線圖
華泰周線圖

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華泰（2329）股價於去年底創高後拉回，一度回測季線支撐，波段低點也跟進修正至52.5元，因短線跌多之後，近期展開強勢反彈，自波段低點彈升至昨（19）日盤中高點63.6元，只花了短短二周時間，即反彈近二成，技術面上，目前股價重新站回所有均線，日KD也維持向上趨勢，帶動周KD同步交叉向上，挾著技術面優勢，或有機會挑戰前波高點67.5元。

華泰IC封測業務以NAND Flash封測為主，市場法人看好，減產效益奏效後，今年NAND Flash將出現較明顯的反彈。

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