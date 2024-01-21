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晟銘電 日K價量俱揚

晟銘電周線圖
晟銘電周線圖

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晟銘電（3013）受惠於AI族群聲勢大漲，身為AI伺服器機殼一員，跟進放量攻堅，終場勁揚6.88％，終結日K連黑窘境，低價伺服器機殼輪流補漲，激勵晟銘電止跌反彈，19日收在43.45元，日K呈現價量俱揚，惟三大法人進出不多，目前技術線型呈現KD低檔交叉向上，有利於多方。

晟銘電2023年前三季營收達46.5億元，稅後純益1.83億元，已經接近2022年全年獲利2.2億元，累計每股稅後純益0.94元；市場看好AI伺服器需求續旺，可望帶動機殼相關供應鏈，晟銘電有望雨露均霑。

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