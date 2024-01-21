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安可光電（3615）上周帶量走揚，19日開盤隨即攻上漲停，終場以漲停價26.4元作收，周漲幅達21.1％，順勢突破前波高點。短線雖已漲多，但因周KD才剛在低檔交叉向上，中線走勢仍可期。

安可去年前三季合併營收約8.03億元，相比前一年減少7.59％，本業小虧372萬元，稅後純益約5,900萬元，每股稅後純益約0.86元。今年營運展望來看，光電業務還是些許下滑，但是車用比重拉升，出貨表現可望恢復成長。未來策略方面，公司會強化電致變色後視鏡片無金屬反射層等產品、還有車用OCA、半導體用DAF等。