楠梓電 接單逐季回升

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楠梓電（2316）因處分滬士電持股，處分利益可望於第四季入帳，加上股價仍處低位階，19日伴隨加權指數大漲，應聲亮燈漲停，終場站穩40元整數大關，收盤價40.55元創下去年8月7日以來的新高，漲停委買單量逾2.7萬張。

楠梓電日前召開法說會表示，庫存去化已告一段落，樣品單已陸續進來，訂單有機會逐季往上走，初估2024年第一季將超越去年第四季，而從各類應用來看，由於車用、消費性電子今年下滑幅度明顯，導致比較基期降低，2024年可望成為主要成長動能。