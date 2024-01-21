善用年終添保障 提早規劃享樂退

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農曆新年將屆，不分軍公教、工商行號也照以往習慣，上班族年終獎金、考績獎金依續入袋，其中，因後疫情時代旅行觀光業的復甦，航空業更喊出創新高的年終薪情。保險業者提醒，民眾不妨運用領取年終獎金的機會，妥善理財掌握未來。依照自己人生的不同階段，與可運用獎金的多寡，及不同的人生目標，運用保險商品的選擇，穩健規劃資產與保障，甚至也可提早為退休做準備。

台新人壽董事長蔡康指出，人生風險的防禦應依照人生不同階段而有不同目標，例如身為家庭經濟主要支柱，應強化保障，夠大的保險防護網才足以提供家人安心的照顧；進入中年時期，工作、家庭責任趨緩時，則應將理財目標放在自身退休或為資產傳承預做準備，建構策略性的財務規劃，方能讓資產保值、運用更靈活。

台新人壽表示，保險為最常見的退休準備工具之一，就是以資產累積為主的利變型壽險。其特色就是保險金額有機會逐年遞增，加速資產累積效果。且透過該商品本身的宣告利率機制，也有機會再享增值回饋分享金。以台金旺利率變動型終身壽險躉繳型商品為例，第七保單年度以後可選擇現金給付，讓退休可運用的資金更靈活，除了財富回饋外還有壽險保障可照顧家人。

南山人壽建議，分族群做透過保險，為未來的可能性風險做一規劃。以內政部統計2021年的25歲至49歲的未婚人口近380萬人，以該年齡區間總人數來看，未婚率達43％。顯見社會變遷，晚婚遲育，甚至不婚主義者也增多，因為結婚生子不再是人生必做清單項目。此外，家庭型態調查也發現家戶成員有小孩的核心家庭占比從39％降至33.1％，減少5.9％；僅夫妻兩人的占比，從2012年至2020年則是上升3.5％，9年間約增加43.4萬戶。

針對這些單身與頂客族，建議風險規劃，以罹患疾病或意外來臨時，有足夠的醫療及長照保障為考量，可以在治療的過程中，仍有足夠的經濟餘裕，保留有品質的生活。而需要養家活口的標準的三明治族群，更需要保障自己未來，維持經濟水平的能力，才足以支應家庭支出與開銷。

加上以2021年家庭平均消費支出為81.5萬元來說，照顧家人10年則需要815萬元，扣除2021年家庭平均儲蓄金額27.5萬元後，約需準備787.5萬元的壽險保額。並且要有遭遇風險時的期待的準備，如維持原有經濟條件，降低意外或疾病的衝擊。