利變型保單 對抗退休財務風險

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退休是每個人都要步入的人生階段，然而，每個人對退休的規劃及擔憂皆有所不同，尤其在台灣逐漸邁入超高齡社會，加上通膨以及老年醫療費考量，對退休生活的期望與準備也不斷在改變。此外，國人平均餘命變長，面對2025年進入超高齡社會，民眾更要提早準備退休金。

行政院主計總處統計，2021年國人平均每月生活支出為2萬3,513元，假設準退休族群假設有25年的退休日子要過，基本生活開銷約需705萬元。考量通膨等因素，每月約需5萬至10萬元的個人退休花費不等。

準退休的長輩，辛苦打拚就是希望下一代不用為錢奔波，但又有追求自我第二人生的渴望。對未來的期待：既有資產保值，充分享受退休生活也能照顧子女及家人。遭遇風險時，具有充足的退休金可照顧自己，不影響老伴或下一代的經濟生活。

台新人壽建議，在國人餘命不斷延長的現況下，退休規劃除了需要及早準備外，不論是提供穩定現金流，或是加速資產累積，依規劃目標選擇合適的利變型保險商品，不僅是對抗退休財務風險的好選擇，還能兼顧家庭的責任，在多變的世局中安穩建構美滿人生。

保誠人壽建議民眾，準備退休金時需要考量長期性以及穩定性，並且要善用工具提早因應。其中，提醒三明治族應定期檢視保障需求，讓不同人生階段的保障及資產都獲得全面防護。

因應預期退休年齡延後，為了準備退休所需工作的年期會增加，保誠人壽建議民眾更應全面的檢視及規劃家庭保障，避免因發生風險致工作中斷，影響收入及退休的準備。保誠人壽藉由每年的退休金準備調查，協助民眾布局理想退休人生，從消費者的角度出發適切建議，幫助他們充分準備並迎接退休這個重要人生階段。

另外，為幫助民眾輕鬆提高保障，政府鼓勵保險業推出堪稱國民保單的「小額終老保險」，讓國人以小額保費補足終身壽險保障，保好保滿最安心。

「小額終老保險」含括高CP值、保費便宜、門檻低、免體檢及終身保障等5大優點，被譽為國民保單實至名歸。