科技股淘金 瞄準三大範疇

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活動訊息專欄

受到16日美國聯準會（Fed）理事淡化3月降息預期，美股漲跌互見，僅費城半導體強漲逾1.3％，台股17日則因中東緊張局勢延續、紅海危機仍未看見曙光、美國是否降息尚未有譜，連兩日收實體黑K棒，貫破季線及17,200點支撐，空方氣勢有轉強跡象，壓力未除，短線不排除有續弱可能，18日台積電法說會為市場觀察重點，加上美國公司財報陸續登場，牽動台、美股個股表現。

法人表示，台股遭外資爆賣782億元，連兩天跌掉385點，不過八大官股行庫積極進場護盤，繼16日砸69.7億後，17日大幅買超近130億元抗衡外資；對比韓股跌幅2.47％、陸股跌幅普遍超過2％，港股重挫3.7％，大盤僅跌1.07％，以外資賣超金額創史上第三大來看，台股受傷其實不重。

另外資也關注台積電在法說會訊息，並陸續出具報告力挺，大多給予「優於大盤」或「買進」評等，目標價介於688～760元，有四家外資的目標價超過700元，美系外資甚至推演樂觀情境下，目標價上看880元；外資聚焦重點，除了去年獲利及今年展望之外，毛利率恐面臨壓力、AI趨勢、先進製程進展、海外設廠進度、資本支出等，都是外資及市場關注的焦點。

群益投顧表示，台積電法說登場，外界關注近年以台積電為首的半導體大廠擴廠，對相關的設備廠商形成挹注，相關個股也常在台積電法說會前後表現強勢；另加上SEMI預估半導體後段製程的設備銷售在2024與2025年可望迎來新局面，半導體產業有望重返成長軌道。

展望盤勢，由於總統大選剛結束，大盤連續兩日遭遇逆風，麥格理證券出具最新報告指出，在農曆年前台股可能會遭遇獲利回吐賣壓，要等到過完春節後投資人進場意願才會提升。

其中選股部分，法人表示，可關注台股科技股中，首選高成長性、被低估族群及雲端三大範疇，並點名台積電、聯電、鴻海等10檔為看好標的；另外一家外資大摩也認為在選舉不確定因素落幕後，台股指數中長期樂觀，預期大盤指數有機會來到18,500點，甚至不排除上看2萬點，遇到台股回檔，反而建議可逢低加碼。

另據美系外資最新研究報告中指出，看好汽車、HPC（高速傳輸）和基於Arm架構的CPU設計將推動ASIC的下一波成長，根據專案品質和收益交付考量，喊進加碼個股包括世芯-KY、晶心科、愛普*等。