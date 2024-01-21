文華東方酒店 打造新春歡聚食節

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文華東方酒店2024年2月1日起至2月25日預訂「行啟新歲」住房專案，每間客房每晚14,000元＋15.5％起，不僅享有每日豐盛雙人早餐、獲贈新年限定迎賓禮，更可延遲至下午3點退房，住房數量有限，且不適用於部分特定日期，亦不可與其他優惠合併使用，務請事先訂房。

「雅閣」中餐廳於初一至初六、2月10日至15日推出新春賀年套餐，由主廚鄭國雄師傅嚴選龍蝦、鮑魚與燕窩等頂級食材，為賓客精心打造料豐味美的新春豪華饗宴，每位3,888元起，目前初一與初二僅剩限量席次，初三至初六訂位逾七成。

初一至初六（2月10日至15日）另有精選單點菜單可供選擇「花開富貴賀年套餐」每位3,888元＋10％，菜色有：生意大鴻圖（金陵燒乳豬、梅酒水晶肉、泡椒小黃瓜、陳醋海蜇頭）、歡喜慶團圓（雅閣蝦餃皇、鮑魚燒賣、羊肚菌南瓜素粉粿）、財源滾滾進（松茸竹笙燉瑤柱）、吉星永高照（X.O.醬炒如意龍蝦球）、新年新氣象（蔥燒脆皮牛柳粒）、好運旺旺來（鮮竹濃湯浸時蔬）、金玉福滿堂（菌香長壽燜伊麵）、步步齊高升（杏仁茶湯圓、手工年糕）。

「喜氣盈門賀年套餐」每位4,888元＋10％，包括：生意大鴻圖（魚子醬小花枝、潮式滷水鵝片、陳醋海蜇頭、雅閣叉燒皇）、歡喜慶團圓（雅閣蝦餃皇、金魚帶子餃、松茸花膠餃）、鵬程展萬里（羊肚菌榆耳燉瑤柱）、年年慶有餘（頭抽煎焗刺花斑球）、財運永亨通（鮑汁花膠伴澳洲鮮鮑魚）、福旺鴻運開（金菊黃湯燴銀絲）、富貴福滿堂（香鴻圖蟹肉燴伊麵）、家肥兼屋潤（棗皇雪蓮燉燕窩、手工年糕）。了解更多請致電（02）2715-6888洽詢。