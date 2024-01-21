歐米茄 推新月之暗面腕錶

1968年，阿波羅8號創造歷史，成為人類歷史首次繞月球飛行的太空任務。在這開創性的任務中，每位太空員都戴上了歐米茄超霸系列腕錶─ 這是美國太空總署（NASA）探勘月球時不可或缺的工具。今年歐米茄推出全新超霸月之暗面腕錶，以最先進的技術、豐富的材質和精湛的專業知識打造而成，向阿波羅8號致敬。歐米茄首款超霸月之暗面阿波羅8號腕錶於2018年發售，紀念該任務的50周年。而今年，品牌回歸其製錶起點，以更精細的技術和精緻工藝提升了相同錶款的設計。

腕錶的3869機芯在整體設計中營造出獨特美感，黑化面盤和錶橋上呈現雷射刻蝕的月球浮雕。就像月球一樣，這個機芯展現了兩個不同的面向。錶盤一面代表我們從地球上看到的月球表面，而錶背則展示了只有太空人能夠見到的月球黑暗面。這次更新通過雷射刻蝕和對比表面，增強了月球的清晰細緻度。這些明顯特徵，與淺灰色塗層的齒輪和深灰色金塗層的平衡輪相得益彰。此外，手動上鏈的3869機芯獲得大師天文台認證標準，為消費者提供瑞士製錶業最高水平的精確度、計時性能和抗磁性。

月球遙遠的另一端始終充滿神祕色彩。「月之暗面」腕錶為了與鄰居般存在的月球建立更深的連結，同時也象徵歐米茄與太空探索的緊密關係。隨著世界更加關注未來的可能性，阿波羅8號任務成為一個提醒，彰顯人類共同努力所達到成就的美好象徵。