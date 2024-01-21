礁溪寒沐 沐選加碼慶周年

礁溪寒沐酒店複合式伴手禮店「沐選」，開幕即將屆滿周年，即日起至2月29日，推出多款人氣禮盒及慶祝活動，包含金黃酥香的「惡魔蛋黃酥禮盒」每盒9入880元，以及全新四種「九宮格禮盒」，嚴選出17款沐選人氣商品，一次滿足多樣口味需求，每盒9入680元起，為新春年節送禮最佳選擇。為歡慶周年，加碼祭出「每日小物買一送一」優惠，周一至周日天天有驚喜，一起歡慶「沐選」生日月。另外，正逢草莓季熱潮，點心房杜冠霈副主廚精心設計，推出四款季節限定草莓糕點「草莓可頌」、「草莓丹麥花」、「草莓生乳捲」、「青檸草莓塔」，選用新鮮大湖草莓，美味與顏值滿分，每款110元起。詳情及預訂請洽礁溪寒沐酒店「沐選」03-905-5721或至官網。

歡慶「沐選」開幕滿周歲及新春年節需求，杜冠霈副主廚特別研發三款九宮格禮盒系列，及一款集結沐選多款人氣商品的蛋糕禮盒，格格有驚喜。「瑪德蓮九宮格」每盒680元，法國經典的貝殼狀常溫小蛋糕，主廚分別選用酸甜的草莓及檸檬，製成獨特果香風味的「草莓瑪德蓮及檸檬瑪德蓮」，以及另一口味以靜岡抹茶粉打造特色風味茶的「抹茶瑪德蓮」，造型小巧繽紛十分討喜。「小塔九宮格」每盒880元，「檸檬塔」以新鮮檸檬加入香草卡士達醬，製成清爽酸甜的檸檬卡士達內餡、及「草莓塔」以佳麗寶白巧克力融合新鮮草莓，熬煮成濃郁香甜的草莓卡士達餡，最後一款「巧克力塔」選用法國可可巴瑞巧克力，醇厚濃郁不膩口，細膩玫瑰造型擠花，綻放甜蜜滋味。