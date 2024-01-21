JR東日本大飯店 新春美饌上菜

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JR東日本大飯店旗下的HAYASE日本料理（飯店B1），榮耀擁有三十五年歷史，是一家極具日本風情的料理殿堂。正值日本新春佳節，JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理割烹特別呈獻了別出心裁的「新春懷石料理」，套餐價格3,500元起，將日本的年節風情及吉祥祝福融入每一道菜式中。先付的「帆立貝松前漬」以北海道松前產的昆布進行醃製，呈現出豐富多層次的口感。而前菜「發財盛合」包括八款象徵財運的菜式，每一道菜都象徵著繁榮與好運。

進入餐廳，映入眼簾的是懷石料理區、割烹用餐櫃枱和鐵板燒用餐區。其中，割烹用餐區環繞著師傅的餐檯，使用餐的同時能親身欣賞到如藝術一般的廚藝技巧。擁有65個座位和六個包廂，提供更私密、舒適的用餐環境。

日籍料理長郡司行雄擁有超過25年的專業經驗，專攻傳統日本料理。他曾於日本專門店深耕，並於仙台一家歷史悠久的老店擔任料理長，磨練出精湛的廚藝技巧。2015年，他加入JR東日本大都會大飯店仙台，成為HAYASE日本料理的首席奏者，致力為顧客打造極致的味覺享受。

HAYASE日本料理不僅專注於選用來自日本東北地區的優質料理食材，更著重選擇當令的新鮮食材。料理長郡司行雄更以每月不同的節氣為主題，細心編排菜單，希望透過味蕾的驚喜，為顧客打造一場獨特的美食之旅。不僅代表對顧客的慎重態度，也是料理長對自身廚藝不斷精進的堅持，使得JR東日本大飯店台北HAYASE成為品味傳統、感受東北風情的最佳選擇。