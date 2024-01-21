大地酒店推龍年寒假專案

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瞄準農曆年節及寒假來臨，大地酒店即日起推出兩款住房專案，為回饋長期支持的旅人，推出「龍Time No See」大地之友回娘家住房專案，還有機會免費升等房型；「FUN寒假～孩要玩」鎖定親子出遊熱潮，同行孩童可出示學生證，每位可現折房價1,000元，每房最多可折抵至3,000元，6歲以下孩童出示健保卡即同享折扣。

歲末感恩，「龍Time No See」住房專案，凡曾入住該酒店，經確認姓名、電話、證件等相關資訊，每房皆贈送1,688元的餐飲抵用金，可於奇岩一號、喜歡西餐廳、月兒彎彎等餐廳消費，平日周一至四入住奇岩客房，還可免費升等至楓林客房，每日僅限3間。「FUN寒假～孩要玩」專案，凡與家長同行限高中以下學童出示學生證或6歲以下健保卡，入住期間所有公共設施皆可免費使用，如溫水SPA水療池、免費電影、Happy Hour、SPA折價券等多項好禮。

「喜歡西餐廳」以精緻菜色與實在用料，深受饕客喜愛，親切、熱情服務態度更讓許多顧客流連忘返。為慶祝2024年推出「真的好喜歡」餐飲優惠，2月7日前點1,280元至1,880元任一套餐，同行第二位享半價優惠。

大地酒店董事長王雪梅表示，近期飯店拿下許多獎項，如金級環保標章、台北市優良旅館業團體獎、觀光署五星評鑑、第一屆台灣觀光金獎等殊榮，每項榮耀都要感謝同仁堅持服務品質，與旅客的熱烈支持。