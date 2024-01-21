捷絲旅大阪新春快閃優惠

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寒假及農曆春節適逢日本賞梅花季，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅首間海外據點捷絲旅大阪心齋橋館應景推出三天二夜「暖冬迎新春」快閃優惠專案，即日起至1月31日開放預訂3月20日前入住舒適雙人客房，兩人成行、可享平均每人每晚最低日幣5,250圓起，相當約新台幣1,155元起的超值房價，入住即贈自助餐早餐、在地迎賓茶點、享譽全球的比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA日本限定「即溶黑巧克力」乙盒、及新年限定入浴泡澡劑兩包迎賓禮，讓旅人有個暖心幸福的新年假期。

捷絲旅大阪心齋橋館表示，1月下旬即進入大阪的梅花季，花期會持續到3月中旬左右，賞梅勝地首推鄰近天守閣的「大阪城公園」以及大阪堺的「大仙日本庭園」，園內共計有上千棵的梅花樹，盛開的各種白梅、紅梅花與古城相映成趣，畫面非常唯美浪漫，是關西最超人氣賞梅絕景。捷絲旅位於心齋橋站、本町站、長堀橋站、堺筋本町站等四座地下鐵站的交會處，遊客利用JR等地下鐵皆能輕鬆抵達。

捷絲旅大阪心齋橋館開幕至今，廣受旅客好評的包括集合台日總匯的自助早餐、交通便捷的地理位置、以及台灣員工的暖心款待服務。迎接寒假以及農曆春節假期的到來，飯店同仁期望透過價格超值的「暖冬迎新春」專案，將大阪在地當季的美好事物，與台灣的旅客分享。